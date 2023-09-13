歌手黃昺翔近日喜事連連，先前向新加坡歌手魏妙如求婚成功，又宣布推出新單曲〈無懼的存在〉，這首歌是黃昺翔在疫情時代初期所創作，看似美好的歌詞背後，其實藏著他曾經面臨的人生低谷，不只經濟上有困難，對於自己的演藝路也充滿迷惘，只好把自己所期許的未來，寫成歌詞，像是一種宣告，希望自己可以「因著愛不再怕黑暗」。

黃昺翔從台南北上闖歌壇，早期發片就很快獲得金曲獎肯定，奪下最佳演唱組合獎，本來以為未來會是一帆風順，卻沒想到這才是考驗的開始，鍍金之後並沒有如預期中受到工作邀約，反而面臨離開團體又工作全無的困境，直接形容「那時候對我來講是一個谷底。」

他最苦的時候三個月下來只有接到一個工作，還只是幫忙一首歌的編曲，每個月收入平均不到一萬，一天也只有花大約100元吃一餐，再加上台北的房租和生活開銷，每天都是咬牙苦撐，只能埋頭在音樂製作中。

他也感謝在這段黑暗時期，家人的金援，也因為這樣困頓的狀態，讓他決定要回到自己創作音樂的初心，於是創作出〈無懼的存在〉，希望透過這首歌，可以放下自己的一切包袱，沒有恐懼也沒有害怕。