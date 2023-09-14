前新竹市文化局長錢康明再度爆料，關於跨年晚會一事，新竹市長高虹安授意「你跟Jack（高的男友李忠庭）討論一下，選舉時他辦過造勢活動，他有經驗」。後來錢告訴高虹安，Jack一直沒回覆他，高虹安說「你就讓Jack處理」。對此，媒體人吳子嘉認為，錢康明沒有留下任何證據，對他是很不利。

吳子嘉13日在《關鍵時刻》節目中表示，Jack有沒有公務授權？是不是市府顧問或是市府什麼樣的一個身分 ？因為如果高虹安交代一個局長，找一個一般老百姓，去執行政府的公務，這是違法的 ，高虹安本身會有法律問題， 不是交代完了就沒事。

吳子嘉表示，如果他是高虹安，就會做一個動作，會否認有下這種口頭命令給錢康明。因為他們兩人講話而已，他也不能證明，搞不好反過來把錢康明移送法辦。

吳子嘉接著指出，錢康明沒有留下任何證據，對他很不利，公務員沒有像他這樣弄。若他是錢康明，馬上回去補一個簽呈，奉市長諭，是找誰辦的，請市長給他簽名，一定要這樣做。