「我下個月要結婚，卻碰到這些鳥事！」一名男網友抱怨，聘金、辦桌費用都是他包辦，自己只希望雙方父母配合吃頓飯了事，然而2人的雙親都因外遇離婚，根本無法坐下來一起吃飯，「原本想說登記結婚就好，女方爸、媽不高興」，如今不管怎麼安排都有人不高興，「現在搞到我快發飆！吃不吃都有問題」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「聘金、辦桌費用都是我全出，我只希望雙方父母配合吃頓飯了事。我爸媽離婚，我媽外遇、我爸花女人；我女友爸媽也離婚，她爸外遇，兩邊互相仇恨相當大！女方爸媽無法坐一起吃飯，所以我要拆開兩邊吃。我原本想說登記結婚就好，女方爸、媽不高興」。

男網友提到，「後來想說雙方爸媽見面認識吃頓飯，我爸說全場我媽只准聊天、不准出意見，換我媽不高興。後來我想說公平性媽媽跟媽媽吃，爸爸跟爸爸吃，結果我媽說她要見面全吃，並且表示她要出意見。於是我換去跟我爸說請他互相配合，不要阻止對方出意見。我爸不高興，說你媽外遇搬錢出去，還聯合外遇的男生來罵他」。

原PO表示，「於是我又跟我媽說妳就配合一下吃頓飯不要出意見，我媽換說她兩邊都不吃了…現在搞到我快發飆！吃不吃都有問題」。男網友無奈表示，如果不吃飯，換女友爸媽不高興，而且女方父母不能見面一起吃，所以一定要分2次，搞得他相當崩潰。

（圖／翻攝臉書社團「匿名公社」）

對此，網友紛紛留言「是我的話…管他們怎麼樣～就直接去登記，宴請幾個雙方較知心的好友就好，木已成舟，現在一時的不愉快，等看到孫子後就只剩開心了，況且婚姻是跟另一半過，父母真不需要那麼多意見」、「去公證啦，不然不要結婚，我跟你說，以後還有你受的」。