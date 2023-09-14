王于萱跟林哲熹在片中演出相當驚恐。（樂到家國際提供）

王渝萱初次演出校園恐怖鬼片《女鬼橋2：怨鬼樓》，遇到片中的特化效果很駭人的大魔王「煞神」時，竟然還細細研究起他的化妝效果，被工作人員稱為「大膽萱」，她和工作人員相處融洽，還會跟片中已經化妝好的女鬼說說笑笑，有名女鬼演員因為深度近視，在化完鬼妝之後戴著黑框大眼鏡滑手機，讓她覺得實在是太可愛了，正式開拍時也比較不會有恐懼感。

但大膽歸大膽，有場王渝萱在拍攝有一段拿著哥哥油燈的電梯場景中，因為哥哥有割了自己手掌之後用血滴入油燈中，寫著「以血為引」，結果不小心，王渝萱突然發現自己的手指頭被玻璃刺到，雖然只是小小皮肉傷，她開玩笑地說：「因為片中有提到『以血為引』竟然成真了！即使只是小小傷口，但現場工作人員還是小心翼翼地幫她止血，王渝萱搞笑說：「如果我待會不小心昏倒的話，大家就可以收工回家了！」

而跟王渝萱演出對手戲的林哲熹覺得：「渝萱身上有一種微妙的反差萌，就是本身有點鏘，還會突然就睡著了，她很好笑，但是當她開始演戲的時候又會有一種專注的成熟感，跟她的年紀又會有一點落差。」有次王渝萱要演出電梯中裡遭遇女鬼的場景，其實很害怕，卻又再跟側錄工作人員開玩笑說這就是《蜘蛛人》的場景啊，等下就要揭開他的面具然後接吻，結果就被工作人員剪成一個可愛的小片段。

而在圖書館被大魔王追殺的一場戲中，她不僅要吊鋼絲，身體還得向後不自然扭曲和抖動，整場戲充滿了戲劇張力，也讓人感到十足的壓迫感。整個過程中，王渝萱幾乎沒有因為個人狀況造成的NG，果然是金馬獎最佳女配角得主的演技讓人驚艷。《女鬼橋2：怨鬼樓》將於10月13日上映。