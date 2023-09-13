受到汽油價格飆升影響，美國8月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，創14個月來最大增幅。儘管市場仍預期美國聯準會（Fed）下周會暫停升息，但恐不會宣布結束貨幣緊縮周期。憂喜參半情緒下，美股3大指數早盤開高震盪。

截至台北時間13日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲60.67點（或0.18%），暫報34706.66點；那斯達克指數上漲65.57點（或0.48%），暫報13839.18點；標普500指數上漲14.12點（或0.32%），暫報4476.02點；費城半導體指數上漲43.89點（或1.24%），暫報3584.98點。

5大科技巨頭除了蘋果之外，集體上漲。蘋果股價一度大跌逾1%，稍後跌幅收斂至0.79%。半導體類股表現強勁，輝達早盤漲1.91%，超微漲2.35%，台積電ADR漲1.53%，聯電ADR上漲1.86%。

美國勞工部公布，美國8月CPI月比上揚0.6%，年增3.7%，略高於市場預期。扣除食品與能源價格的核心CPI年增4.3%，為近2年新低，月增幅為0.3%，高於市場預期，為6個月來首度加速升溫。