瑞典家具賣場IKEA藍色購物袋便宜耐用，容量夠大，搬家運輸很方便，然而日前竟然有人用它來裝失竊已久的名畫歸還。2020年3月新冠肺炎全球大流行初期，梵谷畫作《春日花園》在荷蘭一家美術館借展期間失竊，喧騰一時。3年半之後，一名神祕男子把它塞進枕頭裡裝進IKEA購物袋，交給有「藝術界印第安納瓊斯」之稱的藝術偵探布蘭德。當時出借此畫的美術館館長說，此畫失竊令他「受創甚深」，如今失而復得，他不會再讓此畫外借出館了。

綜合英國廣播公司（BBC）、《藝術新聞》（Art News）、《歐洲週報》（Euro Weekly News）等多家媒體報導，荷蘭畫家梵谷（Van Gogh）完成於1884年的油畫《春日花園》（The Parsonage garden at Nuenen in Spring），遭竊3年半後失而復得。

這幅畫描繪荷蘭鄉村小鎮一處教區花園裡的人物，20世紀初期之前均由私人收藏，1962年贈與荷蘭北部格羅寧根市府。這是格羅寧根美術館（Groninger Museum）收藏的唯一梵谷畫作，尺寸25公分x57公分，價值上看600萬歐元（新台幣約2億元）。

2020年3月30日凌晨3時許，此畫正由格羅寧根博物館外借給首都阿姆斯特丹東南方30公里的拉倫市（Laren）辛格拉倫美術館（Singer Laren Museum）期間，當時美術館因疫情關閉，一名竊賊敲破玻璃門入館偷畫逃逸。這天正好是梵谷167歲冥誕。

2020年3月30日，竊賊闖入因疫情關閉的荷蘭格羅寧根美術館，偷走梵谷畫作《春日花園》。

老家就在拉倫市的荷蘭藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）視此為恥辱，立即加入調查，同年6月獲得關鍵線索，有照片顯示畫作處於「人質狀態」。經警方追查，2021年4月， 58歲法籍男性嫌犯尼爾斯M（Nils M）被捕，判刑8年入獄，但《春日花園》已易手。

據警方線報，此畫由某犯罪集團收購，打算以此換取一名囚犯提前獲釋。布蘭德說，荷蘭警方知道這幅畫會在黑社會一再轉手，因為沒人想碰。

荷蘭辛格拉倫美術館外觀。（路透）
荷蘭辛格拉倫美術館外觀。（路透）

上周末布蘭德在荷蘭首都阿姆斯特丹市中心阿姆斯特爾廣場（Amstelveld）與一名匿名聯絡人見面，《春日花園》置於一只舊枕頭內裡、裝在宜家家居（IKEA）招牌藍色大購物袋裡，交到布蘭德手上。枕頭沾有血跡，因聯絡人取得畫作時割傷手指。布蘭德說，聯絡人未涉竊案，歸還原因之一是這幅畫已成燙手山芋。

台灣宜家家居官網顯示，尺寸55公分x37公分x35公分的藍色環保購物袋，售價29元。

布蘭德周一（11日）拿到《春日花園》後，格羅寧根博物館館長布呂姆 （Andreas Blühm）就在街角一家酒吧等著鑑定畫作真偽，鑑定後確認為真品，畫作稍有劃痕，整體無虞。此畫暫存阿姆斯特丹梵谷博物館，將由專家著手修復，在格羅寧根美術館重新展出的時間還不確定。

文章來源：Stolen Van Gogh handed to Dutch art sleuth in Ikea bag
文章來源：Stolen Van Gogh Painting Recovered by Groninger Museum in Ikea Bag
文章來源：Stolen Vincent Van Gogh Masterpiece Returned In An Ikea Bag
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