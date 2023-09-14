Art detective Arthur Brand retrieved a Vincent Van Gogh painting three-and-a-half years after it was stolen from a small Dutch museum during a COVID lockdown https://t.co/GDAHGhI057 pic.twitter.com/fNKm3yRZxU — Reuters (@Reuters) September 13, 2023

瑞典家具賣場IKEA藍色購物袋便宜耐用，容量夠大，搬家運輸很方便，然而日前竟然有人用它來裝失竊已久的名畫歸還。2020年3月新冠肺炎全球大流行初期，梵谷畫作《春日花園》在荷蘭一家美術館借展期間失竊，喧騰一時。3年半之後，一名神祕男子把它塞進枕頭裡裝進IKEA購物袋，交給有「藝術界印第安納瓊斯」之稱的藝術偵探布蘭德。當時出借此畫的美術館館長說，此畫失竊令他「受創甚深」，如今失而復得，他不會再讓此畫外借出館了。

綜合英國廣播公司（BBC）、《藝術新聞》（Art News）、《歐洲週報》（Euro Weekly News）等多家媒體報導，荷蘭畫家梵谷（Van Gogh）完成於1884年的油畫《春日花園》（The Parsonage garden at Nuenen in Spring），遭竊3年半後失而復得。

這幅畫描繪荷蘭鄉村小鎮一處教區花園裡的人物，20世紀初期之前均由私人收藏，1962年贈與荷蘭北部格羅寧根市府。這是格羅寧根美術館（Groninger Museum）收藏的唯一梵谷畫作，尺寸25公分x57公分，價值上看600萬歐元（新台幣約2億元）。

2020年3月30日凌晨3時許，此畫正由格羅寧根博物館外借給首都阿姆斯特丹東南方30公里的拉倫市（Laren）辛格拉倫美術館（Singer Laren Museum）期間，當時美術館因疫情關閉，一名竊賊敲破玻璃門入館偷畫逃逸。這天正好是梵谷167歲冥誕。

2020年3月30日，竊賊闖入因疫情關閉的荷蘭格羅寧根美術館，偷走梵谷畫作《春日花園》。

老家就在拉倫市的荷蘭藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）視此為恥辱，立即加入調查，同年6月獲得關鍵線索，有照片顯示畫作處於「人質狀態」。經警方追查，2021年4月， 58歲法籍男性嫌犯尼爾斯M（Nils M）被捕，判刑8年入獄，但《春日花園》已易手。

據警方線報，此畫由某犯罪集團收購，打算以此換取一名囚犯提前獲釋。布蘭德說，荷蘭警方知道這幅畫會在黑社會一再轉手，因為沒人想碰。

荷蘭辛格拉倫美術館外觀。（路透）

上周末布蘭德在荷蘭首都阿姆斯特丹市中心阿姆斯特爾廣場（Amstelveld）與一名匿名聯絡人見面，《春日花園》置於一只舊枕頭內裡、裝在宜家家居（IKEA）招牌藍色大購物袋裡，交到布蘭德手上。枕頭沾有血跡，因聯絡人取得畫作時割傷手指。布蘭德說，聯絡人未涉竊案，歸還原因之一是這幅畫已成燙手山芋。

台灣宜家家居官網顯示，尺寸55公分x37公分x35公分的藍色環保購物袋，售價29元。

布蘭德周一（11日）拿到《春日花園》後，格羅寧根博物館館長布呂姆 （Andreas Blühm）就在街角一家酒吧等著鑑定畫作真偽，鑑定後確認為真品，畫作稍有劃痕，整體無虞。此畫暫存阿姆斯特丹梵谷博物館，將由專家著手修復，在格羅寧根美術館重新展出的時間還不確定。