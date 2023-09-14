南投市一名男子日前發現一輛銀色轎車停在停車場的出入口，導致其他車輛無法進出，好奇車主難道不知停車場入口在哪？對此，就有網友痛批「怎麼會有這麼沒水準的人」。警方表示，由於該車停靠位置屬於私人土地，因此無法開罰。

男子在臉書社團「南投人聊天室2.0」貼出2張照片，可見一輛銀色轎車停在南投市民族路的私營停車場出入口，不禁讓他疑惑，「請問你（車主）是不是不知道停車場入口在哪裡？」

貼文一出掀起討論，網友紛紛直言「素質真差」、「什麼人都有」、「總有三寶腦袋秀逗」、「怎麼會有這麼沒水準的人」、「常常看到，超扯」、「南投日常」、「一個霸氣包場」。

《記者爆料網》報導，警方表示，該車停靠位置屬於私人土地，無法依照《道路交通管理處罰條例》開罰，只能根據車牌找到車主要求移動車輛，而若民眾認為受到影響，可對車主請求損害賠償，或依《刑法》304條提出強制罪訴訟，最高可處3年以下有期徒刑。

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