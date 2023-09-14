因應高齡化社會帶來失智症盛行率上升，為給予失智症患者全人、全程的照護處置，彰化基督教醫院失智症共同照護中心透過個管一站式服務，創建失智症個案管理系統，導入雲端護照APP，以創新智慧科技增加失智照護服務量能，延緩失智者退化及失能，進而有效降低照護成本。

彰化基督教醫院神經科主治醫師暨漢銘基督教醫院神經科主任張凱茗指出，彰基失智共照中心與彰化縣衛生局合作推動失智A個管的服務，提供失智症患者診斷、治療及失智A個管的完整服務。

張凱茗醫師於彰化基督教失智共同照護中心推行一站式服務（孫英哲攝）

大多數的縣市衛生局並不會同意由失智症個案管理師來做長照A個管的工作，以致於失智症患者需要長照資源時，就必須找不同的個管師，若需要找醫療的資源時，就必須找醫療端的個管師，因制度而強制分流，使得失智症個案有可能會有多個個管師，對口太多，造成照顧者的困擾。

張凱茗說，目前只有彰化縣有在做失智A個管的服務，在衛生局的支持下，讓失智症個案管理師去受訓成為長照A個管，讓照護者只要對口同1人，此人可以照顧失智端的個案管理，可連結醫療，可以提供衛教照護，也可以幫忙推薦適當的長照，並且可以轉銜。

彰基失智症個管服務較特別的地方在於醫療端與長照轉型的完整服務，且該院擁有自身的失智症個案管理系統，個管師可以利用系統做更好的記錄，更了解個案與照顧者的狀況，同時形成照顧計畫。

彰基失智症個案管理系統從2018年正式上線到目前已是到第3版，可提供更全面的服務，也更可提高美國神經學學會定義的醫療品質項目。透過這套系統的介入與個案管理團隊的模式，可以提高品質指標達成率，也可有效做長照轉銜，個案的精神行為症狀也可控制得更好。

該中心還有提供失智症者居家醫療及居家護理的服務，有些患者不願就醫，中心會派神經內科醫師到宅確診，甚至可在患者家中完成殘障手冊、巴氏量表等申填需求，重點是還可調整藥物；居家護理服務的部分則包括居家的認知、刺激等活動與訓練。

彰基失智症共照中心團隊與高雄醫學大學，協同高雄科技大學，承接國家衛生研究院失智症創新計畫，製作失智症雲端護照APP，參考美國神經學學會建議的臨床失智症照護內容，作為雲端照護內容架構，針對失智症患者及照顧者制定照顧問題項目，並由彰基失智症共照中心提供具實證醫學證據的失智症照護建議，讓醫療與長照人員、患者與照顧者線上進行照護決策互動。

失智症雲端護照APP可用於個案評估及衛教（孫英哲攝）

張凱茗指出，透過失智症雲端護照APP，個案評估資料及個人化衛教訊息可利用資訊設備隨時查閱瀏覽，提供醫療與長照人員、患者與照顧者，線上照護決策互動，使失智症照護能夠持續，不因為不同醫療機構間的不連續而中斷。

失智症雲端護照日於2022年研發成功上線後，目前參與的有7個縣市，總計10家醫院在使用，統計已使用人次為544人，還不是很多，仍在全力推廣中，系統也還在優化中。

失智症照護是全人、全家、全團隊的照護工作。因應病程發展，必須提供各種不同服務模式，才能滿足個案需要，彰基失智症共照中心以個管一站式服務、創建管理系統及資訊雲端等創新與智慧醫療連動，給予每個失智者及家庭能就近找得到資源並使用服務，以獲得適切及妥善照護。