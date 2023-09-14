台灣將於2025年邁入超高齡化社會，使「長期照護」(簡稱長照) 成為社會必須重視的問題之一。近日，第4屆台北國際照顧博覽會的參展品牌「善誠長照」，在長照議題上盡心盡力，更攜手美德醫療打造全新健康生態系。

根據國家發展委員會統計65歲以上人口占總人口比率發現，2013年占比為11.53%，2023年高達18.4%，10年間共成長6.87%，顯示台灣老年人口不斷攀升，且預估2023年長照產業規模逾6500億，需求十分龐大。「善誠長照」資深經理洪婉綾表示，善誠服務包含居家服務、日間照顧服務、巷弄長照站，以及輔具跟無障礙環境改善，並提供個別化服務。

「善誠長照」資深經理洪婉綾表示，善誠服務包含居家服務、日間照顧服務、巷弄長照站，以及輔具跟無障礙環境改善等。(中時新聞網攝)

洪婉綾指出，從一開始進家訪視時，會先從使用者的角度出發，為他們轉介安排各種符合需求的服務，包含輔具、藥局、診所、銀髮旅遊及健身等等，期盼透過這些整合式的服務，讓服務使用者能夠得到更全面的服務，成為整個樂齡家族最強大的後盾。

此外，「善誠長照」邀請YouTuber「這群人」董仔蒞臨展覽現場，分享對長照的看法。董仔表示，長照中心是必須存在的，因為有些長輩無法自己進食、洗澡，再加上晚輩忙於工作無法一直陪伴左右，這時長照單位就特別重要。「善誠長照」有包套一條龍服務，將所有事情整合在一起，使家屬可以安心地將長輩交給他們。

「善誠長照」不只是連鎖集團，更整合了健康市場資源，像是攜手美德醫療成為策略夥伴，提供更高品質且專業的照護服務。洪婉綾指出，美德醫療在台灣及新加坡都是上市2、30年的公司，也是個人防護裝備的領導廠商，希望借助他們在製造市場的優勢，以及整個品牌的知名度，協助我們一起打造生態系。

「善誠長照」攜手美德醫療成為策略夥伴，提供更高品質且專業的照護服務。(中時新聞網攝)

「善誠長照」目前仍持續在六都佈建服務網絡，包含日照中心及居家服務，為我們將來整個長照產業生態系打造一個完好的地基。