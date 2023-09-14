佳榮泰集團著眼五股水碓重劃區的補漲優勢，推出主打空間機能的自住產品，打造高坪效建案「新花開」，且規劃回歸剛性需求，從建材、營造企業、結構技師皆精挑細選。以A1 戶30坪為例，不使用長走廊浪費坪效；省略陽台與落塵區，打造無虛坪空間。全棟布局不銹鋼冷熱水管、防火玄關門等安全配備；另使用SA接續器，利用錯位與錯層技術強化結構，耐震等級達國家標準5級以上的6弱級，各種優勢使「新花開」成為安全性保證的代表性地標。

「產品規劃1幢2棟2梯，共67戶住家，規劃大坪效1房 (15-16坪)、2房(25-28坪)與3房(30-36坪)，其中30坪的A1戶型是坪效良好的魔法產品。」現場專案表示，「新花開」追求安全、舒適與居住溫度，空間規劃與配備機能完善，為未來住客設想周到，回歸住宅以人為本的價值。

30坪的A1戶型強化機能與安全空間，省略長走道、多餘陽台與落塵區的大眾設計，以前瞻的規劃使相同坪數更具魅力，將坪數轉換為客廳空間的延展，寬度3米營造心曠神怡的居住感受。另外，廁所防水打造全區高度210公分，乾溼區皆防水；全棟水管使用高成本的不銹鋼管，比普通塑膠管耐用10倍，有效杜絕蚊蟲滋擾，頂樓也使用5皮(層)油毛氈防水，在防水規格上也做到面面俱到。

「新花開」30坪的A1戶型是坪效良好的魔法產品，空間規劃與配備機能完善，為未來住客設想周到。(圖:佳榮泰集團)

現場專案強調，「新花開」顧客輪廓有8成屬於水碓區的首購族與換屋族，其中多為首購剛性自住客，這也讓他們增添微波爐為廚房標配；而對於換屋族而言，因為產品的高坪效魔法引人入勝，不少原本居住35坪的住戶願意改成「新花開」的30坪產品，更有不少首次賞屋的人直接下訂，都佐證在地產品的高度認同感，也呼應了佳榮泰集團的品質保證。

「新花開」重視居住安全，內部不只使用與101大樓同級的SA接續器，更採用錯位和錯層的技術，計算60公分的分布距離延伸建築抗力強度，最後與鋼筋135度彎曲的「耐震彎鉤工法」相輔相成，耐震等級達國家標準6弱級，超越一般法規規範，以高標準規劃結構安全。

「新花開」由裡到外完整規劃，以綠建築銀級標準規劃舉例，採用錦鋐氣密窗與5+5膠合玻璃，開窗面積符合綠建築能源使用效率設計；廚房使用櫻花3+1機，除了基本的爐具、烘碗機及抽油煙機外，每戶還搭配一台微波烤箱，並以金亞防火玄關門打造安全性；地面選用SGS認證的諾貝達奈米高分子碳纖維石木地板，達到醫療級防滑、防黴、抗菌、無塑化劑和甲醛的認證，讓毛小孩與親子皆安心玩耍。

「新花開」不只產品有安全保證，更想周邊綠意，舉凡水碓景觀公園與五股夏綠蒂公園，為居住環境增添更健康、愜意的氛圍。(圖:佳榮泰集團)

「新花開」不只產品有保證，周邊更鄰近2快1高3捷等交通利多，加上預計於2030年通車的五泰輕軌計畫，讓輕軌F9與F10連結新北科技走廊，將為五股帶來強勁的發展能量。此外，附近擁有綠意水碓景觀公園與五股夏綠蒂公園，為居住環境增添更健康、愜意的氛圍，讓住戶住得安心，更能享受周邊愜意的生活雅趣。

【佳榮泰新花開】15-36坪｜五股交流道3分鐘

貴賓專線：02-2291-5288

接待會館：新北市五股區登林路67號

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