蘋果推出iPhone 15全系列新機。

蘋果公開iPhone 15系列新機，雖然美國價格並未漲價，但台灣售價調漲1000至2500元不等，其中入門款iPhone 15 128 GB接近3萬，機皇iPhone 15 Pro Max 1TB要價近6萬的58900元，讓不少消費者直呼太貴了。事實上，台灣iPhone 15漲幅雖是全球前五名，但整體售價排名全球前十低，在亞洲也比南韓、泰國、新加坡及越南等地便宜。

知名消費性電子產品價格追蹤網站Nukeni比較全球iPhone 15售價，除了iPhone 15 128GB大陸開出最便宜的售價，其他規格與機型都是美國最便宜，主要原因在於，此次iPhone 15美國售價維持iPhone 14水準，其他地區則因經濟狀況、匯率及價格策略而有所不同。

台灣iPhone 15漲幅超過7%，為全球第三高，iPhone 15 Plus漲幅超過3%，全球第六高，iPhone 15 Pro漲幅5.73%，全球第四高，iPhone 15 Pro Max漲幅也有4.4%，整體而言落在3至7%左右。

全球最貴的iPhone 15手機在土耳其，價格逼近台灣的2倍，若以最高階的iPhone 15 Pro Max 1TB來看，土耳其售價高達新台幣110,508元，比台灣的58,900元高出許多。

目前全球iPhone 15系列售價最便宜的國家是美國，其次是日本，第三名為香港。至於台灣則落在第7至第9名之間，但該統計並沒有將美國、加拿大的稅率列入比較，代表台灣iPhone 15的價格有機會擠進前五便宜。