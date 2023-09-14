蘋果iPhone 15系列新機今（13日）亮相，比華為最強手機Mate 60 Pro開賣晚了兩周，大陸網友針對新iPhone討論度不如以往，還有不少人開嗆「我們有華為了」，不過，大陸知名車評人韓路表示，還是會換iPhone 15，原因很簡單，因為iPhone手機拍視頻這塊，是安卓機沒辦法比的。

華為Mate 60系列新機近日突襲上架秒賣光，由於內建麒麟9000S晶片，採用中芯國際最先進7奈米製程打造，被大陸網民視為突破美國晶片封鎖的一大勝利。

華為國產新機在大陸賣瘋了，有很多人買的是愛國情懷，如今iPhone 15系列新機發表，大陸民眾到底買不買單呢？

大陸知名車評人韓路第一時間發布微博表示，會換iPhone 15，原因很簡單也很直接，蘋果手機拍視頻這塊，是安卓手機沒辦法比的。

韓路直言，近3年，他的豎版短視頻90%都是iPhone+大疆RS相機穩定器拍的，橫版長視頻一鏡到底這種風格也幾乎都是iPhone拍的。所以，「這玩意是我們的攝像機，生產工具肯定用最新的」。

他強調，儘管現在安卓手機拍照很牛，但視頻跟iPhone比，還有水平差異。

市場傳出，iPhone 15系列在大陸備貨量較去年預估下修30%。陸媒TechWeb引述消息人士指出，「沒有聽到這樣的消息」，華為Mate 60系列上市確實會衝擊iPhone在大陸市場，但沒有30%那麼多，華為在5000元至7000元人民幣價格帶（約台幣2.2萬元至3萬元）會影響到蘋果，不過高階手機沒太大影響，因為蘋果用戶忠誠度非常高。