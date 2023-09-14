美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組12日指出，許多感冒成藥中添加的常見鼻塞藥劑「phenylephrine」其實並無效果，形同安慰劑，民眾若繼續服用此類藥物來治鼻塞，只是在拖延接受有效治療的時間。《紐約時報》指出，多達250種感冒成藥添加「phenylephrine」，若FDA要求廠商下架、替換成分，恐衝擊市場。

美國FDA專家小組12日做出結論，認定多款感冒成藥中常見的鼻塞藥劑「phenylephrine」並無效果，形同安慰劑。

《紐約時報》（New York Times）報導，FDA專家小組11、12日審查幾項現有研究後於12日投票表決，認定許多感冒成藥中添加的常見去鼻塞藥劑「phenylephrine」沒有效果，而且不比安慰劑更好，當中幾名專家提到，患者若持續服用這類藥物，只是延後接受有效治療的時間。

專家小組主席、俄亥俄州大學（Ohio State University）藥學系副教授柯依爾（Maria Coyle）表示：「在成藥領域，我認為我們顯然有更好的選項來幫助患者，研究也不支持這是有效的藥。」

佛羅里達大學（University of Florida）藥劑師亨德爾斯（Leslie Hendeles）說：「如果你有鼻塞，服用這種藥後你還是會繼續鼻塞。」亨德爾斯2017年與同事向FDA連署，下架這款藥劑。

報導指出，FDA官員通常會跟隨專家小組的建議，不過也不一定永遠如此，有時會耗時數月才達成最終決定，而且結論可能遭到質疑，進而延後產品被取代、下架的時間。

不過專家也說，民眾不需要因為FDA小組的建議而恐慌，甚至丟掉家中藥物，即便專家認定「phenylephrine」對治療鼻塞無效，但對人體也無害，這些感冒藥也包含其他能夠緩解感冒症狀的成分。

報導指出，全美至少有250種感冒藥等產品含有「phenylephrine」，去年銷售額高達18億美元（約新台幣575.48億元），這些藥物產品包括Sudafed Sinus Congestion、Tylenol Cold & Flu Severe、NyQuil Severe Cold & Flu、Theraflu Severe Cold Relief、Mucinex Sinus Max等。

相關貿易團體指出，如果FDA決定下架這些藥品，隨著藥廠重新製造、替換成分，恐衝擊民眾無法在市面上買到包括泰諾（Tylenol）、Mucinex、Benadryl等知名廠牌的感冒、流感藥物；《紐時》則評論，如果藥廠沒有足夠時間替換產品，FDA的決定可能會嚴重擾亂感冒藥市場。

報導也指出，雖然市面上還有另一款去鼻塞藥劑「假麻黃素（Pseudoephedrine）」，不過美國法律早已限制販售Pseudoephedrine，因為Pseudoephedrine常被用來提煉二級毒品甲基安非他命。