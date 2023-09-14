一名王姓男子透過IG約23歲小模（菱兒）到花蓮外拍，當晚結束行程後，雙方分別入住民宿2樓相鄰房間，王男發現房間中間拉門式可打開，看到菱兒服用藥物助眠，躺在床上並無反應時，竟然將迷藥粉末混和礦泉水餵菱兒服用，隨後親吻菱兒臉、胸等，並指侵、性侵得逞。

王男辯稱，當天凌晨3時許意外發現拉門可拉開，因菱兒實在太貌美且躺在床上沒有反應，一時衝動才會乘機性交，否認有餵服迷藥及強制性交。礦泉水是民宿提供，僅自己飲用，不清楚瓶蓋白色粉末是什麼，更沒有用瓶蓋餵菱兒。

菱兒則表示，入睡前有服用醫師開立處方箋的助眠等藥物，王男也知道我有服用，入睡後，感覺到有人脫我衣服、碰胸部及下體，還感覺到有瓶蓋碰嘴巴2次，喝到了1種甜甜的東西，但因身體是麻痺的狀態，眼睛睜不太開，但有感覺到下體被侵入。

菱兒恢復意識時，發現自己身體有異狀遭到性侵，立即打電話報警，警方到場查扣含有迷藥的液體1瓶，經鑑定後，瓶口主要為王男DNA，其次為菱兒的DNA。

法官審酌，王男邀約菱兒遠赴花蓮外拍，竟意圖不軌，見菱兒服用助眠藥物後，又再餵服迷藥，使菱兒無法動彈而強制性交，嚴重侵害其身體與自主權。日前依犯以藥劑強制性交罪，處有期徒刑8年6月。可上訴。

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