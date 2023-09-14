就讀彰化縣一所國小的小一童小明（化名），在校內玩耍時，從溜滑梯上往下跳，不料，直接撞到下方讀小三的學長小賢（化名），導致右小腿骨折，經醫治療復健後，右小腿有肌力不足後遺症，小賢家長因而提告求償。

小賢家長列出求償明細，包括醫療費用25110元、看護費2個月120000元、就醫往返交通費9180元、精神慰撫金519820元，共求償67萬4110元，扣除之前已給付的51108元，小明家長應再連帶給付62萬3002元。

小明的家長則表示，小賢返校上課後，因其父母表示仍需持續接受治療，因此待小賢情形較穩定後，雙方約定洽談和解事宜，當時小賢母提出和解書，議定51108元和解金，待匯款後再另簽正式和解書，小明母親則依約完成匯款，認定就此達成和解。

法官認定，1、醫療費用：小賢父母主張支出醫療費25110元，包含物理治療所費用共31次每次100元共3100元，不能認定為必要費用，應予扣除。可請求之醫療費為22010元。

2、看護費：小賢受傷後用輪椅及助行器助行3個月，前2個月需人照顧，按每日2000元計算共12萬0000元。但依校方紀錄，小賢在家休養14天後，返校上課至學期結束，並非2個月全由家人看護，僅14天有受家人全日看護必要，應按每日2000元計算；其餘46日按半日看護1000元計算。得請求看護費為74000元。

3.交通費：往來醫院就醫治療7次，來回車資共1820元；物理治療所治療32次，一趟來回車資230元，總車資共7360元。

4.精神慰撫金：小明是小學生、無財產，且小明父母做家庭代工、收入不穩定等，審酌小賢所受痛苦程度，與雙方身分、地位、經濟等，請求51萬9820元精神慰撫金過高，應以70000元為適當。

法官日前判決，小明家長須負連帶賠償責任，判賠17萬5190元，扣除已給付51108元，需再賠償12萬4082元。可上訴。