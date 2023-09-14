新竹市長高虹安近期陷入搭豪車、住豪宅等爭議，引起各界關注。資深媒體人黃暐瀚12日貼出前總統馬英九夫人周美青搭公車的照片，並提到高虹安的「三不安」，在周美青身上，通通能找到答案。對此，前立委郭正亮13日就表示，「我有跟民眾黨一個建議，就是請高虹安跟他男友趕快結婚，結婚是一個解套辦法」，引發討論。

黃暐瀚在臉書指出，高虹安的三不安分別是「行不安」、「住不安」、「人事不安」。黃暐瀚進一步說明，竹市府配一輛全新的TOYOTA廂型車給高使用，不管去哪都用市府的車、市府的司機、市府的油，就不會惹出一大堆爭議跟麻煩。此外，各縣市政府對於首長配有官邸或宿舍，若無官邸，也可申請「租金補貼」，高虹安上任九個多月未申請租屋補貼，若與男友李忠庭同住，其租屋處等同市長官邸，若未同住，市府提出的聲明根本多餘，何需解釋李忠庭的租賃狀況。

至於「人事不安」的部分，黃暐瀚強調，無論李忠庭跟局處首長私下是不是朋友，不在其位，不謀其政，高虹安應嚴禁李忠庭接觸市府官員，也要明令市府官員，不得私下與李忠庭往來。如今前文化局長錢康明在離職後，影射李忠庭干政，還私下討論「跨年晚會」事宜，這是高虹安的失職。

郭正亮13日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「我有跟民眾黨一個建議，就是請高虹安跟他男友趕快結婚，結婚是一個解套」，郭正亮直言，「因為人家會懷疑妳是不是故意不結婚，然後法律上不用申報，干政是另外一件事，現在是在說法律上，干政是政治，可是法律上先解套」。