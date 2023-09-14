國防部12日出版112年國防報告書，報告書自民國81年開始，這次是第17次公布，同步發行「中文、英文及有聲書」版本，同時這也是俄烏戰爭、中共對台軍演後的首本國防報告書（上一次發行為110年），內容也呈現出「中國當面沿海機場擴建示意圖」，點出解放軍擴建龍田、惠安、漳州等針對台灣防務的機場，而威脅假想目標都直指台北市。對此，中天《盧秀芳辣晚報》13日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對中國大陸解放軍威脅假想目標直指台北市是否有感，許多人一面倒，認為是「擒賊先擒王」，「金融中心啊，總統府在這裡，台北一破，台灣必敗」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》16日由「辮子妹」進行街訪，對於解放軍威脅假想目標直指台北市，許多民眾紛紛表示，「金融中心啊，總統府在這裡，台北一破，台灣必敗」、「擒賊先擒王，把蔡英文抓起來，台灣就輸了」、「好可怕，因為我會一直待在台北」、「趕緊跑，不然他打過來的話只能投降了」、「如果真的是政治議題，希望可以迅速解決」、「還蠻擔心的欸，我常會去觀察一些軍事活動，然後就會開始幻想說打來我要怎麼避難」、「解放軍短期內不敢真的貿然去行動」。

不過也有少數民眾指出，「就是一到選舉就說要打台灣，每次都是這樣」、「解放軍短期內不敢真的貿然去行動，真的要公的話從經濟層面上去更能達到他們的目的」、「我是覺得畢竟這是在一個即將選舉、非常危險的局勢，台灣人民選出的領導人可能相當大的影響到我們未來的命運，如果再讓民進黨執政下去的話，中國大陸就要打過來了，在野勢力必須凝結，才有機會繼續維持兩岸的和平」。