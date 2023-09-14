華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」問世，引發全球轟動預購熱潮，其中衛星電話功能廣受討論及測試。退役少將栗正傑13日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，以前國軍用拐拐無線電，重又不易呼叫。美軍在波灣戰爭使用衛星電話，通訊設施全壞掉還能打回國求援，真的是在戰場上能救命的工具。

華為全新衛星電話功能備受關注，許多拿到新機的機主紛紛展開測試，不少人在飛機上測試，但也引來飛行安全的擔憂。華為終端CTO李小龍11日發微博呼籲：這是違反相關飛行安全規定的。請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。

「以前我們國軍很辛苦，尤其是我們年輕的時候！」栗正傑提到，用無線電叫個便當、叫販車過來，用拐拐無線電叫半天，很難收得到，還要揹在身上，好大一支！另外在波灣戰爭時候的美軍，我們覺得很神奇，怎麼你在戰場上打仗，還就可以跟家人通電話？就是用衛星電話。

主持人盧秀芳強調，「欸等一下，我們台灣也有戰爭危機！是不是應該要...？這衛星電話對我們很重要！『制信權』，到時候台灣沒有網陸了啊，要靠這個！」栗正傑表示，波灣戰爭的時候，有一個美軍被圍在一個據點裡面，然後通訊設施全都壞掉，「結果後來怎麼樣？他打電話回家！」然後叫他家裡面打電話給國防部，說他在什麼地方，結果國防部派直升機來把他救回去！盧秀芳驚呼「真的是救命啊！」

「所以衛星電話很重要！我自己是用過衛星電話，因為我以前經常去爬山，玉山什麼都去過。」栗正傑指出，衛星電話其實不大，在台灣是可以用租的。傳統衛星電話天線要有一定長度，還要折起來。所以華為天線那個學問不要小看！