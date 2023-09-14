蘋果推出iPhone 15系列新機，台灣蘋果官網將在15日開放預購，22日起發售，有網友好奇這次iPhone 15有驚豔亮點、會想換機嗎？有網友直呼史上最貴，舊規USB 2.0也被抱怨。前駐紐西蘭代表13日在《新聞大白話》節目直言，蘋果工程師太懶惰，拿舊東西稍微搞一下就當新品賣。所以有謠言稱，真正的重磅創新在蘋果16，這消息一出來，iPhone 15就掛了，股價就往下跌。

「蘋果這次有一個，不知道誰放的謠言，對蘋果殺傷力極大！」介文汲指出，這消息是說這次15基本上跟14沒有差別，真正的「王炸」在蘋果16！所以這個消息一出來，iPhone 15就掛了！所以可以看到，iPhone 15一出來之後，股價就往下跌，這是綜合原因造成的。

介文汲直言，不過歸根究柢就是，蘋果的工程師太懶惰了，就拿舊東西稍微搞一下，就當新品賣，「說實話，根本不算新品！」