民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟涉及雲豹等爭議，對選情造成衝擊。根據《TVBS》民調顯示，有47%選民支持代表國民黨的新北市議員廖先翔，領先賴品妤的31%。國民黨台北市議員徐巧芯表示，賴品妤的民調輸給廖先翔，代表人民，包含年輕朋友，對於民進黨及民進黨人已經很不信任。

徐巧芯13日在直播節目中表示，賴品妤的民調輸慘了，輸給廖先翔。《TVBS》民調，廖先翔以47% 領先賴品妤的31%。有人說賴品妤基層風評不好，雲豹事件跑給記者追，民眾黨主席柯文哲也嗆她「綠能公主」等等。

徐巧芯接著指出，最近幾個民調有指標意義，不管是賴品妤、立委高嘉瑜，都算是民進黨裡的年輕人比較支持或是比較有知名度的，可是看她們不管在年輕族群的支持度，或是整體支持度都大幅崩跌，這代表人民，包含年輕朋友，對民進黨及民進黨人已經很不信任。

徐巧芯點出，賴品妤的民調輸給廖先翔、台北市議員李彥秀民調贏高嘉瑜，是有指標性意義的。