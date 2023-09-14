華為最新旗艦手機Mate60 Pro日前問世，造成全球轟動預購熱潮；蘋果iPhone 15近日上市，也引發科技迷及消費者測試比較。前海軍艦長黃征輝13日在《新聞大白話》節目指出，以自己看過理想L9綠能汽車的介紹影片為例，與傳統車型設計截然不同，整合手機與視聽音響的智能體驗，消費者的眼睛是雪亮的，就算恨中國大陸都會買來用。華為手機的新功能也是如此，讓人覺得要到哪裡去找這種手機？將來終有一天會打敗蘋果。

黃征輝表示，現在看到華為好像賣得很好，相信很多人如果不了解大陸製的產品，可能會有一個錯覺說，現在因為是一個民族的情緒，宣揚說愛用國貨、用愛國主義來大內外宣，「假如你也這樣想，其實你是錯的！只是因為熱愛國貨嗎？要知道消費者的眼睛是雪亮的！」

「愛一次兩次就結束了，後面就一定是，它真的是好！」黃征輝提到，自己在網路上看了一個理想L9綠能汽車，那款車在大陸賣的價格，大概折合台幣220萬元，算是一個比較高檔的車型，但是跟真正高檔的車比，又沒有那麼貴。自己就看了一個人在介紹這款車的整個過程，看了半個小時，「當時我才知道：我的天吶！中國大陸的汽車已經設計到這種地步了！」

黃征輝指出，比方說人一進到車裡，馬上掃描到你的手機，你可以說：打電話給誰誰誰，它就撥了，直接就可以通話了。又比方說在後座想要看電影，手一動，整個螢幕就下來，展開好大一個螢幕，你就說我要看什麼片，就可以看；還可以用手隔空滑螢幕、找電影，播出來的效果，整個就跟電影院一樣！車子還可以升降，如果老人要上下車，還可以稍微降一點。

黃征輝強調，歐美的車子就是車子，可是大陸智能車把手機、電腦、視聽音響全部整合在一起，看完那個影片介紹，自己就知道，「我是使用者，你不要告訴我，我恨中國，我都會用這個東西！」那個東西就是：消費者的眼睛是雪亮的。

「我認為華為將來是一樣的喔！華為將來會勝過蘋果！」黃征輝直言，為什麼？看它現在的耐用度，已經超過蘋果很多，在水裡、有沒有看到在隔空這樣子滑就能反應的？要到哪裡去找這種手機？「所以我認為，華為的手機，將來終究有一天會打敗蘋果！」