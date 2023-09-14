英國警方表示一名婦女於9月1日（五）在韋爾什普爾（Welshpool）附近村莊周邊地區遛狗時，當她穿越田野上的一條小徑途中，慘遭一大群將近40頭奔馳的牛隻踐踏致死。報導指出，這樣案例並不罕見，英格蘭地區過去幾年來因牛隻致死的案件超過30例。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，戴菲德-鮑伊斯（Dyfed-Powys）警局表示已經通知罹難者的家人，並通報了健康與安全執行局（Health and Safety Executive）該局一名發言人表示說：「我們已經得知此事件，並且正在進行調查。」

在英格蘭，牛隻攻擊並不罕見，今年曾呼籲政府制定新法律以保護健行者免受危險牛的威脅。根據健康與安全執行局數據顯示，2018年至2022年間，總共有32人因牛隻攻擊而喪生，佔農業、林業和漁業行業所有死亡人數的20%。

2022年11月，一名75歲的健行者在卡馬登郡的懷特蘭（Whitland）被1頭從牲畜市場逃脫的牛踐踏致死。同年8月，一名未透露姓名的55歲婦女在西薩塞克斯郡（West Sussex）附近散步遛狗時，被30幾頭牛踩傷，發現時她身上沾滿了血。除此之外還有許多案例。