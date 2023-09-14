華為最新旗艦手機Mate60 Pro日前問世，造成全球轟動預購熱潮；蘋果iPhone 15近日上市，也引發科技迷及消費者測試比較。前立委蔡正元13日在《頭條開講》節目指出，自己是忠實果粉，但這次可以選的話會選Mate60，因為有許多使用者友善介面的創新，例如不用找QR Code，Mate60感應時會自動幫你找，蘋果沒想到的華為想到了，還有NearLink星閃及衛星通訊種種創新功能，結論是蘋果輸了。

「我就看不出來iPhone 15跟iPhone 14比起來，有什麼更好、更吸引人的？你靠我們這些...我是很忠實的果粉欸！」蔡正元表示，但是都怪那個華為，你不要發表什麼NearLink星閃，你不要發表衛星通訊，你不要發展那種所謂的「自動QR Code」！

蔡正元提到，比方說去樓下買自動咖啡機，還要用LINE Pay掃QR Code，它不用，你只要拿手機去放在那邊，它就會自動幫你找QR Code，「也許這不是一個太難的技術，可是人家想到了啊！」主持人周玉琴也說，手機對著屏幕，就直接付款了！蔡正元說「你不用再去找QR Code了！」

「就是說消費者的User Friendly（使用者友善介面），這次的iPhone 15沒有想到，但是偏偏Mate60想到了！」蔡正元強調，所以也不曉得說我們消費者，如果讓自己選的話，可能就會選Mate60。當然iPhone 15還有一個很大的好處，它是跟iCloud雲端。不曉得Mate60有沒有這種雲端連結功能？知道有雲端，可是華為的雲端可能在歐美跟台灣不能用？「這是行政問題、政治問題，這不是技術問題！」

主持人周玉琴總結，這一場iPhone 15發表會看下來，好像沒什麼太多亮點？「蘋果輸了！」蔡正元直言，「我作為一個傳統的果粉，我是有點傷心！」