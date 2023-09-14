美國時代雜誌今天公布年度次世代百大人物名單，台北市長蔣萬安入選。文章提到，國民黨因具親中色彩而難獲年輕人支持之際，愈來愈多人認為蔣萬安未來將參選總統。

44歲的蔣萬安曾任立法委員近7年，去年11月當選台北市長，成為台北市歷來最年輕的市長。

「時代雜誌」（TIME）介紹文章寫道，國民黨被譽為亞洲歷史最悠久且最富有的政黨，近年因親中形象而難以吸引年輕人支持。蔣萬安曾誓言為國民黨注入新血，在兩岸議題上走中間路線，並強調致力維護台灣民主。

文章寫道，蔣萬安堅稱專注於雄心勃勃的都市發展計畫，但愈來愈多人看好他未來將角逐總統大位。

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域，蔣萬安被歸在領袖類，成為繼前國民黨主席江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

時代雜誌總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在致讀者文中寫道，次世代百大人物名單表彰醫療、氣候、商業、運動、藝術等領域冉冉上升的領袖，上榜者為當今社會最迫切的問題提供新的解方，身分涵蓋科學家、執行長、藝人甚至太空人。

除蔣萬安外，本屆入選的亞裔人士還包括電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）女配角許瑋倫（Stephanie Hsu）、女子高球界超級新秀張斯洋（Rose Zhang）、暢銷奇幻小說「巴別塔學院」（Babel）華裔美籍作者匡靈秀（R.F. Kuang）。

時代雜誌計劃10月在紐約舉辦晚會，邀請2023年次世代百大人物名單入選者齊聚一堂。（編輯：陳正健）1120914