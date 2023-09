美國時代雜誌今天公布年度次世代百大人物名單,台北市長蔣萬安入選。文章提到,國民黨因具親中色彩而難獲年輕人支持之際,愈來愈多人認為蔣萬安未來將參選總統。

44歲的蔣萬安曾任立法委員近7年,去年11月當選台北市長,成為台北市歷來最年輕的市長。

「時代雜誌」(TIME)介紹文章寫道,國民黨被譽為亞洲歷史最悠久且最富有的政黨,近年因親中形象而難以吸引年輕人支持。蔣萬安曾誓言為國民黨注入新血,在兩岸議題上走中間路線,並強調致力維護台灣民主。

文章寫道,蔣萬安堅稱專注於雄心勃勃的都市發展計畫,但愈來愈多人看好他未來將角逐總統大位。

時代雜誌每年評選百大影響力人物,2019年首次擴增,列出次世代百大影響力人物名單(TIME100 Next)。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域,蔣萬安被歸在領袖類,成為繼前國民黨主席江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後,又一位入選的台灣政治人物。

時代雜誌總編輯賈可布斯(Sam Jacobs)在致讀者文中寫道,次世代百大人物名單表彰醫療、氣候、商業、運動、藝術等領域冉冉上升的領袖,上榜者為當今社會最迫切的問題提供新的解方,身分涵蓋科學家、執行長、藝人甚至太空人。

除蔣萬安外,本屆入選的亞裔人士還包括電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)女配角許瑋倫(Stephanie Hsu)、女子高球界超級新秀張斯洋(Rose Zhang)、暢銷奇幻小說「巴別塔學院」(Babel)華裔美籍作者匡靈秀(R.F. Kuang)。

時代雜誌計劃10月在紐約舉辦晚會,邀請2023年次世代百大人物名單入選者齊聚一堂。(編輯:陳正健)1120914