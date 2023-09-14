少女組合「薄荷水晶」（babyMINT）近日在女團選秀節目《未來少女》上，一曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉獲得各界一致好評，連日本網媒也關注到薄荷水晶，搞笑說：「要吃Hello Kitty！這毋湯。」

薄荷水晶在官方粉絲頁釋出最新影片，夢幻合體日本三麗鷗經典代表人物Hello Kitty，一起合體「喝咖哩 吃珍奶」，感謝粉絲：「感謝所有願意花時間在我們身上喜歡我們、支持我們的人，我們一定會越來越好玩，繼續瘋下去。」

由Vikky韋喬薺、粼粼、陳品妡、栩栩、張丞妘、呂熙妍、曹晶晶、林萩璇、陳言菱9位平均年齡僅有17歲組成的女孩們組成的薄荷水晶，說起Hello Kitty每位成員都有屬於自己的不同回憶，言菱和萩璇小時候都會為了收集便利商店推出的別針，勤跑便利商店消費；粼粼則酷愛搖滾版的黑色系Hello Kitty，覺得特別可愛。