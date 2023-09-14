美國政府數據顯示8月消費者物價溫和上揚，加深了市場對於聯邦準備理事會（Fed）9月將暫不升息的預期，美股主要指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下跌70.46點或0.20%，收34575.53點。
標準普爾指數上漲5.54點或0.12%，收4467.44點。
那斯達克指數揚升39.98點或0.29%，收13813.59點。
費城半導體指數上揚19.37點或0.55%，收3560.46點。（譯者：陳正健）1120914
美國政府數據顯示8月消費者物價溫和上揚，加深了市場對於聯邦準備理事會（Fed）9月將暫不升息的預期，美股主要指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下跌70.46點或0.20%，收34575.53點。
標準普爾指數上漲5.54點或0.12%，收4467.44點。
那斯達克指數揚升39.98點或0.29%，收13813.59點。
費城半導體指數上揚19.37點或0.55%，收3560.46點。（譯者：陳正健）1120914
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