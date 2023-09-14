更生人簡碧燕2005年因不堪已婚陳姓男友長期施暴，開槍射殺對方，遭判14年徒刑，並在入獄9年後獲假釋，近日分享曾跟傳奇大盜「黑金城」交往，雖然這段感情有被其他女子介入，但她當時認為男方就是真命天子，形容彼此的關係就是「越吃越好吃」。

簡碧燕在節目《命運好好玩》分享，曾在出獄後跟大自己28歲的黑金城交往，2人藉由一名竹聯幫堂主介紹認識，起初只有談論新書出版事宜，後來男方不斷釋出好感，又幫女方在北部租屋，雙方因此正式交往，期間她和罹癌的阿嬤因被照顧得無微不至，外加黑金城不時的噓寒問暖，讓她深受感動，唯一比較在意的只有懸殊的年齡差距。

簡碧燕交往半年後卻發現，這段感情有被小自己5歲的女子介入，女子本身就有在吃軟飯的正牌男友，但因黑金城願意給予金錢援助才會繼續交往。黑金城則對簡碧燕表示，他因服刑多年「憋了很久」，強調只和女子玩玩，保證會當簡碧燕強而有力的肩膀。

簡碧燕雖有表示不滿，後來一心想讓女子退出這段關係，不惜與其有所惡鬥，甚至想過就此懷孕生子。如今憶及往事，簡碧燕也說，當時真的很愛黑金城，覺得自己遇到真命天子，形容彼此的關係就是「越吃越好吃」，而她還被男方告知「如果妳有喜歡的男生，妳就去交，我不會管妳」，感情態度相當特別。

此外，黑金城當時每月會給12萬元的生活費，讓她照顧患有肺腺癌的阿嬤，直到2人分手之後、阿嬤不敵重病過世的當月才停止匯款，在她看來相當有情有義。

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