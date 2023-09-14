美國發生罕見「流感截肢」事件，田納西州14歲男孩烏里韋（Mathias Uribe）出現感冒症狀後，病況突急轉直下到心臟驟停的危急程度，醫師為了拯救烏里韋性命，不得不把他四肢全數切除。

據《鏡報》報導，烏里韋父母雖對孩子保住性命、仍有相當可期未來感到欣慰，但也感歎兒子再也不能彈鋼琴、奔跑，只要看到烏里韋過去練琴影片，就會一陣心痛。也對兒子病到必須「刪除」四肢感到難以置信。

收治烏里韋的兒童醫院表示，患者被診斷有肺炎與鏈球菌中毒休克綜合症後，出現心臟驟停，緊急裝上葉克膜長達2週時間，最後因「血液流不進四肢」，不得不實施截肢手術。主治醫師波以耳（Dr KatieBoyle）表示，她從未見過其他相同患者出現如此危急情況，只有截肢才能保住烏里韋性命。

波以耳也表示，雖然烏里韋的母親聽到截肢後，堅持用更正向的「刪除」形容手術，但烏里韋只要在染病前接種流感疫苗，病情很可能不會這麼嚴重。由於烏里韋還需再住院1個月左右，他的父母已在GoFundMe發起募款，懇求外界幫助。

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