每年的9月13日被定為「世界敗血症日（World Sepsis Day）」，而敗血症指的是感染所引起的全身性嚴重發炎反應，可能導致某部位需要截肢、器官衰竭，更會引起休克而奪命，其死亡人數更超越了癌症。日前，一名英國女子就分享到，原先自己只是在度假時划船意外弄傷腿，卻在不到1個月就嚴重感染，演變成需要截肢才能挽救性命的狀況。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，42歲的維姬（Vicki Paris）提到，她於2018年到希臘的克里特島度假，在海裡划槳時，左腳卻不小心被尖銳物絆住，並出現了紅腫和輕微感染狀況，並在治療後用石膏固定住。後來，在維姬定期去醫院檢查傷口的第4周時，當醫生將石膏取下，卻發現她左腿的一部分也跟著脫落了。

維姬表示，由於敗血症的關係，若不及時將其切除，就可能只剩幾周能夠存活，因此她的左腿從膝蓋以下被截了肢。

更糟糕的是，維姬的血糖因此失去控制，精神狀況也相當不佳，並得服用強效止痛藥來解決由於穿戴義肢而產生的刺痛感，更糟的是，每到深夜，維姬還會莫名感受到幻痛。還好在2020年，維姬找到了合適的醫用大麻，成功結束了大腦帶給她的恐怖幻覺。

對此，全球敗血症聯盟（Global Sepsis Alliance）副主席羅恩（Ron Daniels）博士提醒，若出現了以下6種症狀的任何1種，包括言語不清或混亂、肌肉關節極度疼痛、1天沒有排尿、嚴重呼吸困難、感覺自己快死了、皮膚變色或過度蒼白，都應該儘速就醫接受治療。

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