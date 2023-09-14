阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）今天表示，國內8月通膨率年增124.4%，月增12.4%，創逾20年來最高單月增幅。
法新社報導，阿根廷長期受經濟不穩定所困擾，這是該國自2002年4月以來首次通膨月增達2位數，當時該國通膨月增10.4%。
阿根廷由於多年來物價上漲及貨幣波動，國民難以維持生計。今年8月，阿根廷披索（Peso）曾經大幅貶值21%。
當地老師薩布利克（Karina Sablich）在雜貨店購物時表示：「什麼都沒有，無法存錢。我們日復一日生活。」
阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）今天表示，國內8月通膨率年增124.4%，月增12.4%，創逾20年來最高單月增幅。
法新社報導，阿根廷長期受經濟不穩定所困擾，這是該國自2002年4月以來首次通膨月增達2位數，當時該國通膨月增10.4%。
阿根廷由於多年來物價上漲及貨幣波動，國民難以維持生計。今年8月，阿根廷披索（Peso）曾經大幅貶值21%。
當地老師薩布利克（Karina Sablich）在雜貨店購物時表示：「什麼都沒有，無法存錢。我們日復一日生活。」
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