阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）今天表示，國內8月通膨率年增124.4%，月增12.4%，創逾20年來最高單月增幅。

法新社報導，阿根廷長期受經濟不穩定所困擾，這是該國自2002年4月以來首次通膨月增達2位數，當時該國通膨月增10.4%。

阿根廷由於多年來物價上漲及貨幣波動，國民難以維持生計。今年8月，阿根廷披索（Peso）曾經大幅貶值21%。

當地老師薩布利克（Karina Sablich）在雜貨店購物時表示：「什麼都沒有，無法存錢。我們日復一日生活。」