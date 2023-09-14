台農蛋品董事長涂萬財表示，這次是農業部主動找他幫忙洗選進口蛋，以每台斤新台幣40.5元向農業部進了308箱，再以48.5元賣給全聯。農業專家「Lin bay好油」林裕紘表示，農業部稱這批台農雞蛋總計2000盒（20000顆），全部都提供給全聯，11.08萬顆，算上90%的洗蛋率，就是9.972萬顆，可是給全聯的只有2萬顆，剩下的7.972萬顆去哪裡了？

Lin bay好油13日在臉書粉專表示，雞蛋南霸天涂董在訪問中說，他一共進了308箱（一箱360顆），約11.08萬顆，再賣給全聯。農業部也出來講話，這批台農雞蛋總計2000盒（20000顆），全部都提供給全聯。他指出，11.08萬顆，算上90%的洗蛋率，就是9.972萬顆，可是給全聯的只有2萬顆，那剩下的7.972萬顆去哪裡了？是混進一般箱蛋、還是混進早餐店的箱蛋？還是混進營養午餐用的雞蛋？還是混進國產雞蛋變成條碼蛋？

Lin bay好油接著指出，光是以8月進口的572噸來估算，至少就有950萬顆雞蛋，再加上農業部所說的，到8月9日庫存的3700萬顆進口雞蛋，這麼龐大的庫存雞蛋到哪去了？

Lin bay好油表示，平常這些蛋商都是處理本土雞蛋，本土雞蛋銷售快不需要冷鏈，常溫販售並沒問題，這些蛋商怎會有大量的冷藏設備去處理這些進口雞蛋呢？因此示，台灣進口的雞蛋在海運的階段也是冷藏的，但大多蛋商都沒有足夠的冷藏設備，以致有些蛋的冷藏就斷掉了。

Lin bay好油不禁表示，冷藏斷鏈而變質的大量進口蛋到哪裡去了？這才是一般民眾想要關注的焦點，但農業部雖然掌握了這些進口雞蛋，卻做不好這些流向管理。