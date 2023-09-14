出道28年的江宏恩，首次演出音樂舞台劇《鬼島學苑進修部》就要挑戰兩個角色，還要台語、客語轉換，導演許栢昂也安排了戲曲武生身段讓他小試身手，江宏恩笑喊：「但導演對我很寬容啦！畢竟飛龍老了。」他謙虛表示自己是「新生」，但許栢昂卻透露：「宏恩哥一排練就上手，一點也不像是舞台劇新手！」更讚：「我們還在拉走位，哥就已經把台詞背完了。」實力令人驚艷。

「其實，演舞台劇一直是我的心願。」江宏恩說這是他超過20年的願望，原來是剛入行時就有前輩分享，演員不能把自己陷在框架裡，他當時雖似懂非懂，但一直記在心上，後來他在拍花系列時遇到演員范瑞君，對方擁有深厚的舞台劇背景，江宏恩說：「我欣賞她的表演，也許是來自之前受過舞台劇的訓練，所以她很懂得釋放表演能量，她就是能很放鬆地演出。」

在舞台劇是新人的江宏恩笑稱自己老了。（圖／趙文彬攝）

雖然希望有機會站上舞台劇舞台，但卻沒有適當的機會，直到去年，他和龍語申在合作《一家團圓》時聊到此事，和劇團栢優座的導演許栢昂合作過兩次的龍語申立刻牽線，今年年初終於有了機會，江宏恩看完故事，只問了公司：「時間可以嗎？」連酬勞都沒問就答應演出。

演出舞台劇是江宏恩埋在心裡超過20年的心願。（圖／趙文彬攝）

許栢昂則說自己當時「簡直是欣喜若狂」，還想：「宏恩哥可是家喻戶曉的大明星啊！願意跨刀來我們劇場界，簡直是做夢的情境吧！」而江宏恩則認為，這次的機會反倒讓自己獲益良多，他說：「在舞台劇的環境我是完全的新人，當你把自己歸零再看到舞團的大家對表演的熱血、執著，我其實吸收到很多，瞬間好像充電一樣，對我自己面對工作有很大的幫助。」

江宏恩連酬勞都沒問就答應演出《鬼島學苑進修部》。（圖／趙文彬攝）

原先飾演一個角色、兩場戲的江宏恩被導演形容是「對宏恩哥來說是小菜一碟」，因此為了讓江宏恩能體驗更多舞台劇的表演，許栢昂多加了一個角色給他，在劇中同時扮演霸道老師與家長會會長，還好這對江宏恩來說也還在可控之內，倒是最後大場面的團唱、群舞橋段，讓他有些壓力。

劇團栢優座的導演許栢昂（左）為江宏恩又加角色又加戲份。（圖／取自臉書）

《鬼島學苑進修部》是栢優座許栢昂導演攜手新銳編劇周玉軒、編曲家許家銘打造的音樂劇，許栢昂說：「要做一齣有別於一般常見的音樂劇，卻又不能做成京劇，這聽起來就超難的，不過也超值得期待，我自己是很興奮，因為音樂劇與戲曲有相同之處，但又非常不同。」許栢昂笑說：「希望宏恩哥可以一試成主顧，從此愛上舞臺劇、愛上戲曲以後常常出現在各大劇團劇場裡演出。」而江宏恩則期待地說：「一場有600個位置，當然希望能坐滿！」

《鬼島學苑進修部》將於9月22、23、24日在臺北表演藝術中心演出。