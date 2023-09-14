「想帶媽媽回美國安葬」A小姐的心願卡關一個月，台、美文件準備複雜還面臨買不到飛機票的窘境，而光是飛機運費加上報關行等林林總總費用，粗估至少百萬元。類似案例是2019年藝人高以翔在大陸錄製節目時心因性猝死，當時兩岸合作讓高以翔「完整」返台，防腐處理加上運費，媒體報導費用估算百萬到千萬元，而如何符合大陸和台灣兩地官方法規，一度讓家屬大傷腦筋。

2019年11月27日，藝人高以翔在大陸錄製節目時邊跑邊喊「我不行了！」隨即倒地、心跳停止，CPR15分鐘後才恢復心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治，享年35歲，死因為心因性猝死。

由於兩岸法律不同，在雙方默契之下，不到一周時間，高以翔遺體以客機貨運方式抵達桃園機場。（圖／報系資料照）

高以翔遺體以運返台灣安葬方式進行，在當地先進行防腐處理，當時據說施打藥劑能維持1個禮拜的遺體外觀穩定，防腐針費用50萬台幣，其他相關處理作業也花費10萬台幣。大體運台最困難的是，按照大陸《出入境屍體骸骨衛生檢疫管理辦法》除了死亡證明，還得經過檢疫並找到主管部門認可的國際運屍服務公司；而台灣部分，需向衛生福利部疾病管制署檢附死亡證明申請檢疫，再由海關報關入境。

幸好兩岸有共識合作下，高以翔遺體12月2日從上海運抵台灣，15日舉行告別式。而遺體運回台灣之運費，曾有媒體指出，從百萬元到千萬元不等，當時有媒體分析幾種返台方式，以醫療專機回台的費用200萬起跳，如包機則上看千萬元。

同樣想完整回家，今年8月初A小姐8旬老母親中風過世，為了圓她生前願望「不火化、與父親一同安葬」，卻面臨重重關卡，A小姐表示，根據疾管署規定，大體運出國需要做防腐處理或葬儀社開具屍體封棺文件，而報關行通常會依據防腐證明向航空公司訂位，由於A小姐母親是美國公民，還得跑AIT的流程，有了飛機日期班次、疾管署防腐證明等文件齊備，AIT才會給出台灣出境和美國入境許可，至此，才算完整取得大體運美一系列的「出國手續」，整體費用至少破百萬幣。

一名航空業人員表示，載運遺體沒有客、貨機的限制，因為對航空公司來說就是一般的貨物，客貨機如運送遺體，會被放入代碼為「ALF」的集裝設備，並在裝載表上註記「HUM」（HUMAN簡寫），從外觀只能看出是個貨櫃，負責操作裝卸的地勤人員不會知道裝了什麼，因為工作內容不同，客艙組員也不會知道貨艙中是何物；通常HUM都是最晚到達機下，最早拖離開機坪，而按照一般正常貨運，運費也破百萬元。

A小姐和媽媽感情很好，為了照顧年事已高的母親，她丟下事業隨侍在側，為了一圓媽媽返美安葬心願，她說再辛苦都願意。（圖／翻攝畫面）

日前在民代及各機關人員積極幫助下，A小姐陸續取得各項文件許可，手續也都在辦理中，最快月底前就能將媽媽大體帶返美國，連月來愁眉不展的她終於能鬆一口氣，但緊接著要通知家人、親友忙喪禮事宜，她和媽媽謝謝所有這段時間幫助過她們的人，讓老母親的遺願得償。

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