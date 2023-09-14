外星人是否真的存在？地球是否有外星人的話題從未間斷。墨西哥國會13日舉行的聽證會上，專家首度公布在秘魯發現的兩具外星人屍體，距今1000年，已變成化石！

Mexico government just had a UFO hearing of their own and showed alleged Alien Bodies.#ufotwitter pic.twitter.com/LDdypdtrl7 — Shray (@shrayXO) September 13, 2023

墨西哥國會13日首次舉辦「不明飛行物聽證會」，UAP（Unidentified Anomalous Phenomena，不明異常現象）專家莫森（Jaime Maussan）在會上公布兩具外星人屍體，並出示X光照證明。他指出，這兩具外星人屍體2017年在祕魯被發現，外型符合大家對於外星人的想像，大頭、四肢細長，手指、腳趾則各有3根。

莫森表示，兩名外星人在祕魯庫斯科的硅藻礦中被發現，不是從飛碟的殘骸中找到，呈現化石的狀態。兩具遺體DNA經墨西哥國立自治大學碳14分析，確定已距今1000年，且有三分之一的未知DNA，確定不是地球生物進化、演變的生物。

莫森聽證會上展示外星人屍體的X光照，其中一具屍體中有3顆類似卵的物體，另一具的體內則有稀有金屬。他認為，這明確顯示我們正面對非人類的物種，而牠與全球任何一種物種都沒有任何關聯。