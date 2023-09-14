今天各地仍為晴到多雲的天氣，僅山區及南部近山區平地午後有局部雷陣雨；隨著低壓環流接近，明天至下周一（15至18日）水氣增多，午後雷陣雨範圍擴大到平地，留意大雷雨伴隨劇烈天氣。另外今年入秋首波東北季風將在下周五（22日）報到，中部以北低溫約22度，雖然溫度降幅不大，不過民眾仍要留意日夜溫差。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天台灣附近水氣少，各地大多晴朗穩定，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。今各地氣溫：北部22至35度、中部23至34度、南部22至34度、東部20至35度。

吳德榮指出，低壓環流在台灣東方海面，因環境偏乾，發展條件不佳，不過明天至下周一水氣增多，午後局部雷雨範圍擴大至部分平地，並留意局部大雷雨伴隨劇烈天氣。下周二、三（19、20日）水氣仍多，山區午後有局部短暫陣雨。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，根據歐洲今晨最新數值模式顯示，下周四（21日）微弱鋒面前緣抵達台灣北部，接著周五今年入秋第1波東北季風就會跟進報到。

粉專表示，這波東北季風移動快速，影響區域以中北部較為顯著，降溫幅度並不大，評估中北部為22至26度之間。