日本資深鋼琴歌手石田桃子，日前驚傳獨自倒臥在家死亡數日；據悉，她與同為歌手的弟弟石田純一，平時都會以電話聯絡，並且一到兩個月會見一次面，且相當照顧姊姊的生活，但石田純一卻在近日未聯繫到姊姊，因此與警方一起破門而入，怎料卻發現姊姊已離世多日。

據日媒報導指出，72歲的石田桃子獨自居住，姊弟倆最後一次見面是在7月底，當時姐姐跟石田純一說冷氣壞了，而恰巧他家裡有一台沒人使用的空調「但出於某些原因，我無法安裝它。我告訴她要叫專業人士來安裝，然後就回去了」。

直到上個月起，陸續有鄰居發現許久沒見到石田桃子，且按對講機都沒有回應，8月31日鄰居走到她的住處想要查看她的狀況，但按門鈴皆無反應「然後在房間裡發現了桃子女士已經去世了」而死因疑似是中暑，但想破門而入卻被告知需家人在場，於是隔日石田純一帶著警察、鎖匠進到屋內。

石田純一表示，當時是因接到姐姐朋友的電話說好像有狀況，自己多次嘗試要聯繫姐姐卻一直聯絡不上，之後再接到鄰居電話表示，須他到場警方才可破門進到姊姊屋內，他才匆匆忙忙趕到現場。

然而，當他破門進入後，除看到姊姊已倒臥家中過世外，還發現他給姊姊的冷氣就放在角落，讓他相當後悔：「如果他堅持請師傅裝好冷氣，把安裝費也一併給姊姊，是否悲劇就不會發生呢？」並自責表示應在夏天、冬天等嚴峻天氣時，更加密切與姊姊保持聯繫、確認她是否安好。

針對此事，石田桃子經紀公司表示，目前死因尚未確定，警方仍在進行調查，但目前跡象顯示並未有他殺的可能性。