由於IC設計通路向來有大者恆大的趨勢，故文曄近年來重大轉投資、併購消息頻繁，最近一次為去年底總斥資約13億元，參與被動元件通路商日電貿(3090)私募，藉此擴大產業領域到被動元件。

文曄第二季受到半導體市場保守，消費性電子疲軟，單季每股獲利0.79元，創下近17個季度以來新低。展望第三季，文曄預估，單季營收可望回溫，季成長上看逾2成，每股獲利中位數更是落在1.44元，相較第二季大幅成長。

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