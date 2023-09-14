台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，台灣大不僅提供優惠的購機資費，更致力為用戶帶來滿足娛樂、生活需求的服務，包括「mo幣多」、「Disney+」等獨門專案，帶動8月份行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%；5G用戶數今年8月較去年同期增加35%。觀察去年台灣大 iPhone 14 用戶超過7成申辦1,399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，今年在iPhone 15將掀起換機潮下，高資費用戶將持續為ARPU挹注成長動能。台灣大除了針對果粉提供優惠，也持續爭取獨家新機、與原廠更緊密合作，強化行動通訊服務，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大透過「King of Mobile」策略，仍帶動台灣大整體手機銷量逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。

台灣大為電信三雄中率先公布資費的業者，申辦月租費1599元(綁約48個月)，iPhone 15 128G可以享0元購機，而熱門機款iPhone 15 Pro Max 256G搭配最常見的1399元月租費(綁約48個月)，購機價為18300元。另外，申辦台灣大指定專案購買iPhone 15系列，享「mo幣多」優惠，以48個月合約為例，每月最多回饋750元momo幣，以1399元月租為例，相當於提供月租約5折等值優惠。

隨著台灣大公布iPhone 15系列全新資費，預計中華電、遠傳也將會陸續公布。