遠傳表示，到昨日下午為止預約量已較去年同一時間成長超過7成；iPhone 15 Pro系列首次採用鈦金屬材質，四種顏色中以原色鈦金屬最受果粉歡迎，而最多人有興趣的機型，則是規格最高的iPhone 15 Pro Max。

遠傳進一步表示，今年iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，前代14 Pro系列專屬的動態島也全面導入iPhone 15系列；而今年iPhone 15 Pro系列則首次採用鈦金屬材質，根據遠傳預約登記資料統計，喜好度最高為原色鈦金屬，藍色鈦金屬第二；iPhone 15則以粉紅色最受青睞。

機款方面，遠傳表示，接近半數對iPhone 15 Pro Max最感興趣，iPhone 15 Pro第二、iPhone 15第三，與去年相似；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛。

除遠傳外，中華電也在昨日下午3點開放預約，台灣大將則預計在9月15日晚上8點起，myfone門市、myfone網路門市開放預購。