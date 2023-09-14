在氣候變遷造成的衝擊層面，逾9成受訪民眾認同氣候變遷對個人「身體、心理、財產」都會造成一定的衝擊與影響，其中各世代民眾皆認為「身體健康」的影響最大，其次為「心理影響」，最後是「財產損失」。

民眾應對氣候變遷風險的方案與實際行動的比例，仍有將近2成的民眾應對氣候變遷僅止於考慮但未實際執行，且在因應氣候風險的資產準備上，各世代皆有約5成的民眾僅準備12萬元以下，甚至有近2成的民眾完全沒有準備。由此顯示，民眾雖然關注且認同氣候變遷的風險與衝擊，然從意識到行動仍有一段落差。

此外，調查發現各世代在「心理影響」上皆對「氣候 (自然) 災害頻發感到憂慮」，20～49歲的青壯年族群更擔憂「家人/父母/子女/朋友受氣候變遷所影響」，因需肩負極端天氣衍生的家庭照護與經濟壓力；50歲以上的族群較關注「政府因應氣候變遷的舉措」，對於台灣氣候變遷的方案與政策感到不滿；在「身體影響」上，50歲以上的族群對於「極端低溫，導致心血管疾病」相較於青年及中壯年族群額外的重視。國壽副總經理涂薏如提醒台灣2025年將邁入超高齡社會，高齡者因身體機能下降，氣候變遷促使極端高、低溫的頻率及強度增加，亦可能危及心血管和呼吸系統，也造成財務上直接或間接影響，呼籲民眾及早加強對氣候變遷的風險管理。