根據證交所統計，今天除息股票共有卜蜂(1215)、華豐(2109)、台積電、桂盟(5306)、鈺齊-KY(9802)等5檔，其中，台積電發行市值將減少約777億元，占發行量加權股價指數約24.93點。上述5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約25.71點。
《證交所》台積電等5檔上市股票14日除息 影響加權指數25.71點
今天台積電(2330)領軍除息，加計其他4檔股票，將影響加權指數25.71點。
今天台積電(2330)領軍除息，加計其他4檔股票，將影響加權指數25.71點。
根據證交所統計，今天除息股票共有卜蜂(1215)、華豐(2109)、台積電、桂盟(5306)、鈺齊-KY(9802)等5檔，其中，台積電發行市值將減少約777億元，占發行量加權股價指數約24.93點。上述5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約25.71點。
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