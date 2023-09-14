根據證交所統計，今天除息股票共有卜蜂(1215)、華豐(2109)、台積電、桂盟(5306)、鈺齊-KY(9802)等5檔，其中，台積電發行市值將減少約777億元，占發行量加權股價指數約24.93點。上述5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約25.71點。

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