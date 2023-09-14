70歲的天后甄妮近日因好友李玟生前被節目《好聲音》欺負而在社群平台上頻頻發聲，引起大批網友支持。11日她突發文表示：「銀線灣道被打劫，挺嚇人的」，指她和姊姊在山區開車回家時，路上突然衝出一輛紅色的小車，攔住了她們的去路，讓許多網友擔心：「該不會被好聲音報復了？」她趕緊澄清這是1983年的遭遇。

甄妮11日表示，姊姊在山區開車回家時，路上突然衝出一輛紅色的小車，攔住了她們的去路，車內突然衝出四名拿著西瓜刀的壯漢，朝著甄妮姐姊妹撲過去，嚇得甄妮動彈不得，雖然姊姊叫她直接加速衝過去，但甄妮由於害怕將這幾個人撞殘，便不停地按喇叭倒車避讓，甚至還聽到了刀砍在車蓋上的聲音。

好在甄妮的舉動成功威嚇了他們，壯漢們逃回了他們所駕駛的紅色小車後揚長而去，甄妮回到家後立刻報警，在凌晨錄了四、五個小時口供後，警方卻一無所獲。甄妮還表示，當時自己的老公傅聲立馬打電話關心她，還向甄妮撇清關係，稱不是自己找人幹的。因此，甄妮告訴自己：「不是他，與他無關，只是我那天運氣不好」，雖然那段時間傅聲不在家，不過對他的那群朋友卻十分懷疑。

許多網友聽到甄妮的描述，誤以為是最近發生的事，以為她為李玟發聲抱不平受到了報復，於是喊話她要小心背後隱藏的壞人，甄妮澄清這是回憶錄，1983年時自己在香港的驚險遭遇，這才讓大家放下心。