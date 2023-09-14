多種病毒在社區流行，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，昨兒科急診有64名病童，當中有7人感染A群鏈球菌口咽炎，他說這種新病毒導致各醫院兒科急診病患增多，感染後會高燒不退及喉嚨痛，提醒父母若孩童出現口咽部明顯發紅，甚至出血、化膿等現象，就要高度懷疑是A群鏈球菌感染。

吳昌騰昨（13）日於個人臉書粉專指出，社區除常見的流行病毒外，還多了A群鏈球菌這款新病毒，導致各醫院兒科急診病患變多，不僅看診病患增多，等候住院的人也多。光是昨天白天兒科急診總共來了64個小病人，當中7人染A群鏈球菌口咽炎，實在「有點多。」

7個病童的父母都表示，孩子高燒不退，服用幾天藥物，高燒和喉嚨痛的症狀都未緩解，吳昌騰替他們安排咽喉檢測，確診為A群鏈球菌感染。他說這類感染病是一種急性咽炎，指的是口咽部發炎，是上呼吸道感染中最常見的感染性疾病，可單獨發生或合併其他上呼吸道症狀，臨床上需要使用抗生素治療。

吳昌騰說，3歲以上的患者感染A群鏈球菌後，最典型的症狀是出現明顯且持續的咽喉疼痛（含吞嚥疼痛），不會合併咳嗽、流鼻水等症狀，且口咽部明顯發紅，甚至有出血、化膿等現象，他提醒出現以上症狀就要高度懷疑是A群鏈球菌感染引起。