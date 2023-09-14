巴西司法部長迪諾（Flávio Dino）今天表示，國際刑事法院（ICC）存在一種不平衡，因為它不被美國、俄羅斯和中國等國家承認，巴西隨時可以檢視對這項國際協定遵守情況。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）9日在印度新德里象徵性接任20國集團（G20）輪值主席國前夕表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）如果出席明年在巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。

11日，魯拉又改口稱，蒲亭會不會遭逮捕將由司法部門決定。國際刑事法院今年3月對蒲亭發出逮捕令，理由是蒲亭犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行。

巴西是1998年創建「國際刑事法院羅馬規約」條約的簽署國之一，這意味著國際法院的裁決得到巴西法律的承認，必須在該國得到遵守。

國際刑事法院於2002年7月1日「羅馬規約」生效後開始運作，「羅馬規約」是一項多邊條約，是國際刑事法院的章程和管理文件，國際刑事法院旨在作為「最後的法院」，補充締約國現有的國家司法系統，只有在國家法院不願意或無法起訴罪犯時才能行使其管轄權。

迪諾在抵達參議院聽證會時告訴巴西媒體，國際刑事法院存在不平衡，雖然有超過120個締約國家遵守國際刑事法院的管轄權，但中國、印度、印尼、美國及俄羅斯等幾個人口較多的國家都不是締約國。

迪諾表示，國際刑事法院被一些締約國用來將自己的法律義務強加給沒有簽署法院規約的其他國家。所以巴西政府隨時可以重新審查對這項國際協定的遵守情況，因為在使用這一工具問題上，各國之間存在不平等。

迪諾主張重新討論「羅馬規約」，強調國家之間總是尋求平等關係，如果存在不平衡，就應該重新審視，避免一些國家將其意志強加給其他國家。（編輯：陳承功）1120914