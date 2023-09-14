民眾黨接連爆出黨籍幹部染黑、染黃爭議，民眾黨主席柯文哲昨（13）日宣布黨內與會計師事務所簽約，引進第三方公正舉報平台，讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。資深媒體人黃揚明卻發現民眾黨成立4年，竟還沒訂定「廉政公約」。

針對柯文哲昨辦了「建立外部第三方檢舉平台記者會」，黃揚明在臉書質疑，無論透過什麼平台檢舉、移送，民眾黨處理違紀案的法源都還是該黨章程的第23條，定義中央評議委員會的權責，以及該黨的「紀律評議裁決條例」。

然而，黃揚明發現，在民眾黨「紀律評議裁決條例」第17條規定中提及，「本黨從政公職人員，違反「廉政透明公約」（待補，參考北市府公約）者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分。黃揚明遍尋官網，找不到任何民眾黨訂定的「廉政透明公約」的相關內容。

黃揚明直言，民眾黨已成立滿4年，要用「草創」的理由來敷衍稱還沒空訂定，是說不過去的，柯文哲在建立第三方檢舉平台機制前，「是否該先花點工夫去建構專屬貴黨的『廉政透明公約』？」