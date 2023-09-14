Right-hander Max Scherzer is expected to miss the remainder of the regular season with a strained teres major -- a muscle that connects the scapula to the humerus. Scherzer is, Texas GM Chris Young told reporters, "unlikely" to pitch in the playoffs.



Brutal news for the Rangers. — Jeff Passan (@JeffPassan) September 13, 2023

遊騎兵賽季初痛失王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom），還是靠著強大的打擊群撐起一片天，不過力求自2016年後首次打進季後賽的他們，先發輪值再次承受重大打擊，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，前役登板提前傷退的3屆賽揚獎得主「薛神」薛爾瑟（Max Scherzer）因大圓肌拉傷，例行賽不會再上陣，就連季後賽復出的可能性也不大。

本季薛爾瑟的狀況可以用多災多難來形容，4月底先發登板時被查出使用外部物質，被裁判當場驅逐，隨後遭禁賽10場。另外他和帶槍投靠的韋藍德（Justin Verlander）組成大都會雙王牌，原以為將帶領球隊重返季後賽，沒想到本季戰績不如預期外，甚至爆出兩位賽揚獎強投早已不和，雙雙在交易截止日前被送去其他球隊。

相隔9年重返美聯，儘管薛爾瑟未能回到巔峰狀態，不過加入遊騎兵後拿下4勝2負、3.20自責分率，成績相較於季初穩定許多，再加上遊騎兵的打擊火力，有望在季後賽掀起波浪。

遊騎兵本賽季打擊率來到2成66，僅次於國聯東區霸主勇士，但前一陣子歷經投手大崩盤，一度吞下8連敗，不僅將龍頭寶座易位，就連季後賽資格也並非穩固，只領先外卡第4的藍鳥半場勝差。