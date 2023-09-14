對於傳出北京禁止政府機構擴大禁用iPhone手機消息，中國外交部並指iPhone存在安全問題。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，這是對美國企業的激進與不當報復行為。

中國近期傳出政府機關和國營企業擴大禁用iPhone手機，雖然中國外交部予以否認。中國外交部發言人毛寧表示，中國沒有推出禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件」。

柯比（John Kirby）今天在媒體簡報上被問及此事時表示，正在密切關注此事，「顯然的，這似乎是我們過去在中國看到的，對美國企業激進與不當報復的一部分」，「事實是我們並未完全瞭解他們到底在做什麼，以及為什麼這麼做」。

柯比也呼籲中國在限制使用iPhone手機方面採取更透明做法，他對中國的這項禁令表達擔憂。（編輯：張芷瑄）1120914