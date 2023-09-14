除了因立委任期內涉嫌貪污助理費遭檢調起訴，新竹市長高虹安近日再度被爆出搭豪車、住豪宅、男友李忠庭干政等爭議。對此，資深媒體人單厚之昨（13）日在節目《新聞面對面》表示，新竹市應該成立市長男友辦公室。他要求李忠庭好好把事情說清楚。

對於高虹安近日遭到連環爆料，單厚之怒批，「明明有公務車，妳不用；明明有公家的房子，妳不住」。他更直言，想查清楚李忠庭到底有沒有干政很簡單，新竹市應該成立市長男友辦公室。在座另一名資深媒體人陳敏鳳則詢問，「成立辦公室，請問是幾職等？」單厚之馬上回應12職等。

單厚之接著強調，外國也有總統夫人辦公室，現在這麼多李忠庭的事情，也沒有人可以出來說明，李忠庭跟新竹市的小內閣閣員互動多，到底是怎麼回事，家族干政在台灣不是沒有，但那都是很LOCAL的地方，「今天問一個問題，你記得前台北市長郝龍斌的老婆就什麼名字嗎？你記得台中市長盧秀燕的老公叫什麼名字嗎？不知道嘛對不對？民眾黨總統參選人柯文哲老婆大家都知道，但不相信陳珮琪會一天到晚跑到市政府去，跟局處首長喝咖啡」。

單厚之還提到，大家現在最應該問高虹安一件事，「李忠庭跟前新竹市文化局長錢康明是不是有那麼密切」，市府現在不說明，李忠庭也躲起來。單認為，想要抓出李忠庭是否有干涉市政，「叫錢康明把自己跟李忠庭的來電紀錄拿出來就好，一個市長男朋友有什麼資格打給局處首長，沒有人這樣幹的。」