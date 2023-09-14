白目講不聽。陸軍裝甲584旅發生一起離譜營區違紀飲酒事件。日前網上流傳一段4名身穿迷彩內衣的官兵，在營區寢室內疑似因睡不著，竟拿出從營外帶回的洋酒，大剌剌「飲酒助眠」，還大方傳送訊息及影片與友人分享開趴感想，甚至自曝「一人一瓶」，愚蠢行徑讓不少軍方人士看了直搖頭。

從影片中可看出，飲酒的4名官兵甚至還違反營區通資安全規定，違規使用手機拍攝營內影片及對外傳訊，等於罪加一條。

國防多年前就在營區實施嚴格禁酒令，還是有軍士官不信邪，深夜在房間內偷偷開小伙，換來的往往是葬送前途。

國軍流傳著一句，「不打勤，不打懶，專打不長眼」的諺語。國防部這些年來為了塑立國軍正面形象可說是招數用盡。尤其在實施全募兵制後，國軍官兵只要觸犯天條，幾乎都採「立即汰除」的懲罰，相較全國各公務機關無人能如此嚴格號令，但再嚴格的懲處，仍有官兵「白目」的去踩紅線。

根據「國軍人員營區內飲酒懲處參考基準表」律定，志願役官兵若未經核准攜帶酒精類飲品入營，核予「申誡兩次」處分，未經核准營內飲酒，核予「記過乙次」處分。

國防部更強調，營內飲酒「當事人」若為單位主官(管)、士官督導長、教職人員、管理幹部或值勤人員，則加重核予「記過兩次」處分，以維部隊紀律。

陸軍第六軍團指揮部今（14）日表示，有關社群網站披露轄屬584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵，涉及在營內違規使用智慧型手機，其中並出現同袍飲酒畫面。對於渠等離譜、失序行逕，本部甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

第六軍團指出，軍紀是軍隊的命脈，對於部隊內部管理的運作，官兵法紀教育的宣導以及資安保密的要求，本部均嚴格查察、落實執行，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

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