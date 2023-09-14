振宇五金今年上半年稅後淨利為2047萬元，每股盈餘1.06元，董事會決議今年上半年每股配發現金股息0.5元，10月6日為除息交易日，10月11日為最後過戶日，10月12日到10月16日為停止過戶期間，10月16日為除息基準日。

8月適逢農曆民俗月，建築施工工程減少，振宇五金8月合併營收1億6859萬元，月減0.81%，年成長8.5%，累計1至8月合併營收達12億8,057萬元，較去年同期成長5.08%。

在展店方面，今年振宇五金已展店5家新門市，目前總店數約76間，公司預期年底前門市可達80家。

因應會員數突破50萬人，振宇五金成立顧客服務中心，推出會員點數折扣無上限等活動，希望強化會員的黏著度。

為強化營運效益，振宇五金除增加主題式露營商品等新品項，亦總投資達1億元建置的高雄鳳山倉儲中心將於今年第4季啟用，完成北、中、南三個區域物流串接，公司亦在北倉及中倉導入智慧倉儲，以機器人代替人工，大幅降低人工分配產品錯誤率。